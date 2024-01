L'editoriale di Carratelli: "Raspadori è il futuro, ma Samardzic è concorrente per lo stesso ruolo"

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il giornalista Mimmo Carratelli scrive

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il giornalista Mimmo Carratelli scrive: "Il Napoli ha in casa il giocatore con cui impostare il futuro. È Giacomo Raspadori, 23 anni, talento accertato, grande visione del gioco, rapidità nelle esecuzioni, tiro efficace.

Poiché sembra esaurito il ciclo del 4-3-3, occorre cambiare radicalmente. Raspadori è il giocatore adatto in un assetto tattico che potrebbe essere il 4-3-1-2 o il 3-4-1-2, col ragazzo bolognese sotto-punta alle spalle di Osimhen e Kvaratskhelia. Non centravanti, come contro il Monza. Il Napoli ha bisogno di un centravanti fisico che riempia l’area e renda efficaci i cross. Samardzic, che pareggerebbe numericamente l’uscita di Zielinski, e Raspadori sembrano concorrenti per lo stesso ruolo".