L'editoriale di Cerruti sulla Gazzetta: "Per l'Inter meglio Icardi al Napoli! Si esalterebbe come argentino dopo Diego e Higuain"

Nel suo editoriale per La Gazzetta dello Sport il giornalista Alberto Cerruti spiega che per l'Inter sarebbe meglio cedere Icardi al Napoli: "Per l’Inter il trasferimento di Icardi al Napoli sarebbe il meno dannoso, perché non rinforzerebbe ancora di più la Juventus, rinnovando la tradizione dei regali nerazzurri ai bianconeri, come ricorda chi non ha mai digerito il trasferimento del grande Roberto Boninsegna, che a Torino vinse subito scudetto e Coppa Uefa, il primo trofeo internazionale del club.

L’acquisto di Icardi converrebbe più al Napoli che alla Juventus, perché l’argentino si aggiungerebbe ad Arkadiusz Milik, garantendo gol determinanti in campionato e soprattutto in Champions, per la gioia di Ancelotti maestro del turnover.

Infine, la piazza appassionata di Napoli, più di quella distaccata di Torino, esalterebbe Icardi che non rischierebbe di essere oscurato mediaticamente da Cristiano Ronaldo e anzi diventerebbe la nuova stella della squadra, terzo grande argentino dopo Diego Maradona e Gonzalo Higuain".