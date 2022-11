L'editoriale di Condò: "Il Napoli non sta vincendo, sta dominando!"

L'analisi della 13esima giornata di Serie A su 'La Repubblica' oggi in edicola è firmata Paolo Condò

L'analisi della 13esima giornata di Serie A su 'La Repubblica' oggi in edicola è firmata Paolo Condò: "Spalletti non sta vincendo. Sta dominando, il che rende impropri i discorsi che si fanno sulla seconda parte del campionato, che inizierà a gennaio: complici alcuni rientri pesanti, da Pogba a Lukaku e a Dybala, si gioca a immaginare la rimonta delle squadre attardate come se il Napoli dovesse rallentare per forza. Magari non vincerà tutte le partite come sta facendo adesso, ma la varietà delle soluzioni e la completezza del software di gioco lasciano poche illusioni a chi pedala dietro. Ha svuotato la sua manovra dagli ideologismi, affidandosi piuttosto alle abilità: sviluppa come nessuno la partenza dal basso grazie alla fredda precisione di Lobotka, aggredisce le fasce con la corsa da quattrocentisti di Di Lorenzo e Mario Rui, sfrutta l’elastica velocità di Osimhen per attaccare la profondità col lancio lungo".