L'editoriale di Corbo: "A fine anno cessioni di massa e nuovo ciclo. Per gli anziani c'è la Cina, via anche Koulibaly"

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "I poteri attribuiti ad Ancelotti sono pari alla sua debolezza. Con una squadra scadente quando gioca e ostile quando viola le consegne della società è logico prevedere a fine campionato cessioni di massa e nuovo ciclo. Meno logico pensare che rimanga Ancelotti, apparso a sua volta seccato e deluso. Il suo dissenso ufficiale al ritiro conferma che non era condiviso. De Laurentiis ancora prima che si ribellassero al ritiro aveva patito richieste altissime per il rinnovo di alcuni contratti. Per gli anziani la Cina diventa davvero vicina. Come probabile è la partenza dei più richiesti. Koulibaly fra questi. Fondare il prossimo ciclo sui livori di questi giorni rende ancora più grave lo sfascio. Tutto per il capriccio di un ritiro".