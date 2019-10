L'editoriale di Corbo: "Ibra? Meglio comprare un terzino decente..."

Antonio Corbo, nel suo editoriale per Repubblica, analizza la situazione di emergenza sulla corsia mancina in casa Napoli: I"l Napolli è infine un po’ fragile se per sostituire Ghoualm fa giocare a sinistra il destro Di Lorenzo, se scopre in ruoli chiave della difesa un Koulibaly opaco come nell’anno di Benitez e al posto di Albiol quel Manolas che sparisce se solo immagina una Croce Rossa, se nel doveroso turnover punta su Elmas che prometteva tanto un mese fa e riappare ieri senza memoria, se nel disperato assalto finale con tre difensori, due mediani e 5 attaccanti trova un mansueto Llorente per il più goffo e molle colpo di testa, un tiro che doveva dare i tre punti. Il presidente rivela di aver parlato con il trentottenne Ibrahimovic, magari in America lo incontrerà ancora. Bastano due anni dell’ingaggio stratosferico di Ibra per comprare a gennaio l’indispensabile: un terzino decente".