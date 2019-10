L'editoriale di Corbo: "Salisburgo è la Juve d'Austria, ma molto più spregiudicata. Dubbi in attacco..."

Nel suo editoriale per Repubblica il giornalista Antonio Corbo analizza la sfida di questa sera partendo dalla descrizione del Salisburbo: "Hanno preso 6 gol, segnandone ben 9. Sei al Genk e 3 al Liverpool. Fino a ieri mattina, solo il Bayern l’aveva superato, 10 reti in due partite. Rivedendo i filmati, come Carletto e il figlio Davide hanno già fatto, spuntano le note distintive del Salisburgo, la Juve del campionato austriaco, ma molto più spregiudicata.

Giocatori veloci ma leggerini possono essere piegati come giunchi da una coppia possente: Jerome Onguéné è un 32ennefrancese di origine senegalese, 190 centimetri di potenza con frivola cima dorata su capelli neri crespi; Maximilan Woger , 31 anni, viennese ex Rapid, 1,88 di altezza, non è meno deciso. Kg 170 in due. Meglio aggirarli con palle basse e veloci o affrontarli con un bomber che ritrova in questi ultimi giorni 3 gol, coraggio e tempismo tra nazionale polacca e Napoli? Se occorre uno che tenga alta la squadra, che si ponga come terminale per uno scambio in area con i piccoletti, non c’è dubbio: Milik".