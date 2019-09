L'editoriale di Corbo su Repubblica: "Lozano troppo tempo in campo, Ancelotti ha fatto un favore a Maran!"

"Lozano troppo tempo in campo: un favore a Maran". E' questo il titolo del'editoriale di Antonio Corbo sul quotidiano La Repubblica dopo la sconfitta del Napoli al San Paolo contro il Cagliari: "Accanto a Mertens, rientrato per essere mente e cuore della squadra, ripropone un deludente Lozano che va a battere contro il roccioso Klavan, svilendo nello spazio angusto la sua migliore qualità: non gli serve essere veloce perché parte già alto ed è controllato con tutte le asperità del difensore estone. Non sa essere rapido nello stretto e perde il tempo su una facile conclusione per cambiare piede, il suo destro è debole e tardivo".