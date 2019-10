L'editoriale di Cucci: "Napoli, non ci siamo! Forse gli osservatori di Ancelotti non hanno studiato con attenzione il Genk"

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il giornalista Italo Cucci scrive: "Vorrei essere De Laurentiis per chiamarli tutti e dirgli “non vi pago per andare in giro per l’Europa a fare la figura dei polli”. O peggio. E, per fortuna, quello scivolone di Allan all’83 non è stato sfruttato al meglio, sennò il Napoli sarebbe tornato a casa sconfitto. Un Napoli spersonalizzato, cincischiante, spesso anche rigido, mai un colpo di fantasia, è riuscito piuttosto nell’impresa di assomigliare a quello battuto dal Cagliari e vittorioso con fatica sul Brescia. Per chi conosce il calcio, quasi un miracolo, perché modificando i giocatori il prodotto non è cambiato. Senza Insigne, Mertens e Llorente sembrava un’imitazione malriuscita di una squadra che ho visto tante volte battagliare e invece iersera quasi ansiosa di sentire il fischio finale. Magari per dire: ci è andata bene. Anch’io sono per principio convinto della priorità del non perdere, ma scusate se lo faccio valere con avversari prestigiosi, non con un Genk piacevole, fluido, applicato - tipo Leicester d’antàn - che forse gli osservatori di Ancelotti non hanno studiato con attenzione".