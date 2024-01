L'editoriale di Giordano: "Solo ADL sa cosa l'ha spinto ad affidare il Napoli mostruoso a Garcia"

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il giornalista Antonio Giordano scrive

Nel suo editoriale per il Corriere dello Sport, il giornalista Antonio Giordano scrive: "Pur con le rughe di quest’inverno divenuto calcisticamente terrificante con il 3-0 di Torino, sarà vietato mentirsi. Le coincidenze sono le cicatrici del destino, direbbe Zafon, e in Spagna, nella sua settimana di terribile sofferenza, De Laurentiis può in onestà o in sincerità radiografare la metamorfosi del Napoli e definire i motivi di questo processo d’autodistruzione che rischia di non avere precedenti.

Solo De Laurentiis sa cosa l’abbia spinto ad affidare quel Napoli mostruosamente sontuoso a Rudi Garcia, quali principi tecnico-tattici, quali percezioni e perché mai, intuito che sbagliare è umano e perseverare è diabolico, abbia poi voluto sfidarsi ancora e di nuovo, lanciandosi tra le suggestioni di Mazzarri, mai imparentato - neppure da lontano - con tridenti ed affinità del genere".