L'editoriale di Sconcerti: "Caos forse dovuto ai continui esperimenti di Ancelotti. Fuori ruolo giochi male e il rinnovo..."

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera, il giornalista Mario Sconcerti commenta così quanto accaduto nello spogliatoio del Napoli: "Non escludo affatto che l’aria a Napoli sia diventata irrespirabile proprio per i continui esperimenti di Ancelotti in un momento in cui sono sette-otto i contratti in scadenza. Se non giochi nel tuo ruolo ci sono più possibilità che giochi male. Non si possono chiedere aumenti quando si rende meno. La disponibilità ha un prezzo, perfino mantenersi sani lo ha. Ma se sono disponibile a tutto, mi infortuno più facilmente. E valgo meno. Sono regole inaccettabili che nel calcio fanno giurisprudenza. Cosa avrebbe da dire il codice civile? A chi darebbe ragione? I ritiri sono evidenti violazione di qualunque privacy. Se sbaglio hai il diritto di punirmi ma non puoi farmi prigioniero. D’altra parte una multa di 20 mila euro per ritardi agli allenamenti è un prezzo normale. È tutto così evidente, così primitivo, paradossale, che i primi «no» al sistema stanno facendo cadere tutto".