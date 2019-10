L'editoriale di Sconcerti: "Napoli vince contro avversari atipici e blinda il primato nel girone"

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera il giornalista Mario Sconcerti scrive: "È andato bene il Napoli contro avversari atipici, con quattro attaccanti fissi, quindi sempre disponibili a lasciare spazi in difesa. Hanno segnato due gol Mertens e due il ragazzo norvegese di quasi due metri che presto andrà in una grande squadra. Il Salisburgo non gioca, o travolge o subisce. Il Napoli ha retto l’urto e resta in testa al suo girone. Una buona risposta al Liverpool che ha segnato quattro gol a Genk, dove il Napoli aveva solo pareggiato. Ma è ormai una corsa a due che accontenta entrambi".