L'editoriale di Sconcerti sul CorSera: "Fabian ed Elmas fuori pesano quanto l'assenza di CR7"

Un k.o. che brucia, per quel che vale e soprattutto per come arrivato. Il Napoli ora deve rialzarsi, ma perché con il Cagliari non è andata bene? Mettendolo in relazione alle altre big di A, Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera scrive così: "Il Napoli è rimasto sorpreso dalla durezza del Cagliari, la sua organizzazione. Ancelotti ha chiuso la partita con tre centravanti, Llorente, Milik e Mertens, ha sbagliato dei gol ma ha lasciato sempre una porta aperta al contropiede. In sostanza ha squilibrato la squadra rimanendo chiuso dal proprio squilibrio.

[...] Se cede il Napoli resta solo l’Atalanta a pensare calcio da grande classifica. Il resto è una scommessa. Forse Ancelotti sta giocando troppo con i suoi centrocampisti, Fabian Ruiz ed Elmas fuori non pesano meno dell’assenza di Ronaldo. Si è perso Lozano, come si sentiva già nell’aria, sono invece cresciuti ordinati e vigili i ragazzi di Conte".