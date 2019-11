L'editoriale di Sconcerti sul CorSera: "Insigne nel Napoli non sopporta il peso della fascia"

Dal campionato alla Nazionale, sono tanti i calciatori che quando indossano l'azzurro Italia riescono a rinascere. Lorenzo Insigne, tanto discusso al Napoli, è soltanto uno di questi, come evidenzia Mario Sconcerti nel suo editoriale per il Corriere della Sera: "Belotti è cresciuto, non è più una copia buona del generoso Graziani, gioca calcio tecnico e tira in porta come vuole. Bernardeschi è troppo educato, è come non volesse sporcarsi mai la maglia. Ma se giocasse nell’Inghilterra penseremmo di avere un fenomeno. Così Acerbi, lo stesso Insigne che nel Napoli deve fare il capitano, ruolo di cui non sa sopportare il peso. Ma è l’insieme che stupisce".