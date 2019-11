L'editoriale di Scozzafava sul CdM: "Il gruppo arranca, manca un leader! Forse per questo si pensa a Ibra..."

Il Napoli ha perso certezze, è scivolato giù in classifica, fino al settimo posto e contro la Roma non ha per niente convinto. Tante le critiche che arrivano nei confronti degli azzurri, come quelle dell'editoriale di Monica Scozzafava sul Corriere del Mezzogiorno: "Poteva esserci un piano B anche per gli azzurri? Se sì, non si è visto. Eccesso di integralismo oppure mancanza delle pedine giuste per osare variazioni? Ci sono uomini che tirano la carretta da sette anni (vedi Mertens e Callejon) che rappresentano un ciclo meraviglioso, dai quali però non si può pretendere il massimo sempre e comunque. Vanno anche loro a intermittenza, quando sono spenti è inutile chiedere di più.

Poteva esserci la scossa data da un leader, un giocatore non molle sulle gambe e fragile nella testa? Questa domanda apre a un’altra considerazione: tutti bravi o non bravi insieme, nessuno capace di fare la differenza da solo. Il gruppo è fondamentale, ma quando non c’è, ci sarebbe bisogno di un singolo che fa la differenza. Forse in quest’ottica Ancelotti aveva fantasticato su Ibrahimovic, il veterano plurititolato, capace con uno sguardo di intimorire l’avversario".