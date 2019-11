L'editoriale di Scozzafava sul CdM: "Il Napoli sembra avere dei freni. Urge un chiarimento tra squadra e società"

La giornalista de il Corriere de il Mezzogiorno, Monica Scozzafava ha parlato nel suo consueto editoriale della gara del Napoli pareggiata ieri a MIlano: "Il Napoli gioca al tira e molla, sembra avere dei freni interni. Si infiamma, ritrova energia ma poi si spegne. Come se volesse lasciarsi alle spalle le ultime settimane ma poi non riesce: il modulo, gli allenamenti e la qualità tecnica non bastano se manca il dialogo. C’è bisogno di un chiarimento tra squadra e società dopo la notte folle della rivolta. I giocatori sono in un limbo, domani arriveranno anche le multe. Serve un confronto, anche aspro, duro, ma per poi ripartire. In un altro momento questa partita il Napoli l’avrebbe vinta".