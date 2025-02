L'editoriale di Zazzaroni: "Antonio&Antonio, Conte in 7 mesi ha dato nuova sostanza al club"

Nel corso del suo editoriale, il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni si è soffermato sul cambiamento dell'allenatore del Napoli Antonio Conte, impegnato questa sera al "Maradona" contro l'Udinese per provare l'allungo sull'Inter di Inzaghi in vetta alla classifica: "Antonio & Antonio. Si stava parlando di sfumature. 'Non ce l’ho, io, il grigio. Io sono o bianco o nero'. In un millesimo di secondo Antonio Conte s’è accorto che era il caso di aggiungere dei colori accesi al pantone personale e l’ha prontamente fatto con un sorriso e una smorfia complice: 'Rosso o blu, così siamo più tranquilli' (...).

Conte è migliorato: la sosta volontaria dopo la complicata esperienza al Tottenham con Levy e una serie di tragedie che l’hanno segnato (le morti di Ventrone, Vialli e Mihajlovic) l’avevano spinto a fermarsi per ricaricare le batterie, approfondire temi a lungo trascurati per mancanza di tempo e modificare le prospettive.

Anche per questo ha scelto Napoli e anche per questo oggi parla di crescita, non di vittoria, rimandandola ai prossimi anni e forse temendo di non essere seguito da giugno in poi. In sei, sette mesi Conte ha dato nuova sostanza al Napoli indicando il percorso per un futuro grande e stabile",