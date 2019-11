L'editoriale di Zazzaroni: "Menomale che c'è Ancelotti. ADL risolva le questioni contrattuali"

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha analizzato il momento di crisi che sta vivendo il Napoli: "Ribellandosi alla decisione del presidente la squadra ha denunciato apertamente un malessere. E lo è altrettanto che il Napoli a questo punto deve aiutare tecnico e direttore sportivo. In che modo? Disinnescando, ad esempio, le spinosissime questioni contrattuali che stanno destabilizzando lo spogliatoio. Ci sono giocatori che devono rinnovare (Mertens, Callejòn, Milik, Maksimovic, Zielinski), altri che attendono l’adeguamento (Allan) e altri ancora che pochi mesi fa erano stati sedotti da mega offerte mai pervenute (Koulibaly e Insigne). È una sorta di contrappasso: De Laurentiis fu il primo a parlare del fatturato, il primo a realizzare - in sua difesa - una sorta di classifica europea del calcio-business, non per dirsi felice di occuparne una posizione di rilievo ma per sottolineare certi riflessi della finanza sul gioco; la realistica identificazione di un fenomeno estraneo a tecnica e tattica e sentimento gli si è ritorta contro perché certi sostenitori e calciatori dal pensiero debole l’hanno buttata sui soldi. Come dire, “in vacca”. Ecco perché l’inatteso ma spiegabile dissidio deve diventare il momento di un importante cambiamento, l’occasione perché ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Magari con un sorriso in meno, una dichiarazione d’amore in meno, ma un’attenzione moltiplicata per mille al lavoro e al risultato. Forse non ci si aspettava che tutto questo toccasse a Ancelotti. Ma per fortuna che Carlo c’è".