L'editoriale di Zazzaroni sul CdS: "L'ha vinta Ancelotti, lui solo! Tre fattori per il successo"

"L’ha vinta Ancelotti. Lui solo. La sua logica, il suo fiuto, il suo buonsenso, la sua esperienza hanno prevalso sul calcio e sulle convinzioni dei tecnici del prima e del durante". Comincia così l'editoriale sul Corriere dello Sport del direttore Ivan Zazzaroni: "Proprio poche ore dopo l’ammissione del presidente, che rispondendo a una domanda sul possibile interesse del Napoli per Ibra aveva parlato di “desiderio e non di una semplice suggestione”, aggiungendo “non entro nelle scelte tecniche di Carlo ma questa sera gioca Milik: è una certezza”, nella serata che avrebbe potuto cambiare i destini in Champions Ancelotti ha puntato su chi aveva visto meglio, il belga e il messicano che uno sopra l’altro non arrivano a Haland. Quasi una sfida involontaria, la sua, certamente una decisione ispirata dal principio che aveva esposto alla vigilia (“a scegliere non sono io, ma il campo: sono solo un osservatore”) oltre che dall’esigenza tattica di infoltire il centrocampo per provare ad arginare la spinta di un avversario che nel coraggio e nella rapidità dei suoi attaccanti ha le armi più efficaci".