L'emergenza è ormai finita: Mazzarri recupera 5 uomini per il Verona

Contro la Lazio Walter Mazzarri ha dovuto far fronte a ben nove assenze, ma oltre la metà sono già soltanto un ricordo.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Contro la Lazio Walter Mazzarri ha dovuto far fronte a ben nove assenze, ma oltre la metà sono già soltanto un ricordo. Il Napoli avrà cinque uomini in più nel match di domenica contro l'Hellas Verona: uno rientra dalla Coppa d'Africa, uno dall'infortunio e tre dalle rispettive squalifiche. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno:

"Domenica ci saranno Anguissa, Cajuste, Simeone e Kvaratskhelia. Natan anche ieri ha svolto un po’ di lavoro in gruppo e ci sono buone speranze che Olivera possa farcela a far parte dei convocati per la sfida contro il Verona".