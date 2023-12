L'Empoli vuol fare la spesa a Napoli: chiesti due azzurri per gennaio

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono diverse in ogni caso le società che hanno messo gli occhi su di loro.

L'Empoli è alla ricerca di rinforzi e potrebbe trovare un'occasione a Napoli, dove ci sono alcuni giovani che il club desidererebbe mandare a giocare. Se per Alessandro Zanoli si è fatto avanti il Genoa, Alessio Zerbin e Gianluca Gaetano, rispettivamente classe '99 e 2000, sono finiti nel mirino dei toscani, visto che finora il minutaggio avuto a disposizione è inferiore rispetto alle aspettative che i due avevano a inizio stagione.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sono diverse in ogni caso le società che hanno messo gli occhi su di loro. Per quanto riguarda l'esterno offensivo c'è stato un sondaggio pure da parte del Frosinone, che con Di Francesco sta stupendo tutta la Serie A e vorrebbe un altro talento da far crescere e maturare.