L'esordio a Firenze, l'autogol con la Juve e il rosso col Cagliari: Koulibaly in difficoltà e senza fiato

Fin qui Kalidou Koulibaly, eccezion fatta per la partita di Champions League con il Liverpool, non è stato il perno della diga difensiva del Napoli. La Gazzetta dello Sport passa in rassegna i vari episodi che hanno caratterizzato un inizio di stagione non all'altezza delle alte aspettative che uno dei migliori centrali del mondo si porta dietro: l'esordio negativo a Firenze, il clamoroso autogol con la Juventus e ora gli errori e l'espulsione con il Cagliari:

"Forse - senza la pretesa di imbastire processi - c'è un denominatore comune in questa falsa partenza del senegalese arrivato a Ferragosto a Napoli e che ha sofferto per una condizione precaria, poco più di una settimana. E quando magari ti manca il fiato, nel finale, capita di perdere lucidità così commetti qualche errore di troppo".