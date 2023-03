L'ex Juve Lombardo: "Custodivo in una valigetta segreta, la portavo anche a casa"

L'ex dirigente è stato ascoltato dai PM, come racconta in maniera dettagliata l'edizione odierna di Repubblica.

Nuove dichiarazioni di Maurizio Lombardo , era l'ex segretario generale che si occupava dei contratti di casa Juventus prima di essere fatto fuori dopo 9 anni «in 5 minuti», quando il 29 ottobre 2020 gli dicono: «Paolo Morganti è più manager di te» . L'ex dirigente è stato ascoltato dai PM, come racconta in maniera dettagliata l'edizione odierna di Repubblica.

"Il 17 febbraio, in procura, Lombardo attacca gli ex colleghi. Così su Paratici: «Aveva smanie di onnipotenza, voleva acquistare giocatori anche tramite altre squadre per ostacolare le altre». E si trasforma nel teste chiave: spiega che alcune società hanno fatto «da banca» per permettere alla Juventus di fare le plusvalenze. Ed era proprio lui a custodire le side letter «in una valigetta, sempre con me, anche a casa», perché poteva capitare «anche di notte» di essere chiamato da Paratici. «C’erano quelle del Cagliari, dell’Atalanta..», erano «firmate», gli dicevano «tienile tu» perché «era meglio che non uscissero».