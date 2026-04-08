L'impressionante dato di Zazzaroni: "Nell'ultimo turno 64 italiani titolari e 156 stranieri"

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Fa comunque impressione verificare che nella prima giornata post-fallimento mondiale, il terzo di fila, la Serie A abbia presentato dall’inizio 64 italiani e 156 stranieri, ovvero il 29,1% contro un impressionante 70,9% (molte le pippe al sugo). Questo l'amaro commento di Ivan Zazzaroni sulle colonne del Corriere dello Sport.

Le cose sono migliorate di poco con le sostituzioni e alla fine abbiamo contato 92 italiani e 222 strangers in the night. La nostra notte. Soltanto quando riusciremo a capovolgere la situazione, invertendo i numeri e ottenendo un rapporto percentuale “alla spagnola”, potremo dire di aver ritrovato il calcio italiano" sottolinea Zazzaroni.