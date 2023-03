L'incredibile crescita di Kvara: valore aumentato del 943%

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Khvicha Kvaratskhelia vale il 943% in più rispetto alla cifra spesa dal Napoli per acquistarlo in estate. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Gli 11,5 milioni pagati dal napoli per acquistare Kvaratskhelia oggi siano aumentati del 943%. Un incremento di valore senza precedenti che porta il prezzo del cartellino di Kvara ad almeno 120 milioni di base. Un surplus pazzesco che potrebbe lievitare ancora di più considerando che ci sono ancora tante partite da giocare".