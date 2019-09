L'infaticabile Koulibaly è tornato in una forma pazzesca: col Lecce sarà ancora titolare

Nelle prime due giornate non s'è visto il Kalidou Koulibaly che avevamo imparato a conoscere: uno dei migliori difensori centrali del mondo. Ma le gare con Fiorentina e Juventus sembrano solo un lontano ricordo, perché il senegalese è tornato in una forma pazzesca, strepitosa. E non si riposa mai. Anche oggi contro il Lecce, infatti, dovrebbe partire titolare a causa dell'affaticamento di Manolas e le condizioni precarie di Maksimovic. Lo scrive il Corriere dello Sport.