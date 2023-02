L'Inter cade a Bologna: questa la reazione in casa Napoli

"Luciano Spalletti e i suoi non hanno alcuna intenzione di allentare la tensione, sia in ottica scudetto sia in chiave Champions".

"Nonostante il successo del Bologna, in casa Napoli non si è esultato minimamente nonostante il nuovo allungo in classifica". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Luciano Spalletti e i suoi non hanno alcuna intenzione di allentare la tensione, sia in ottica scudetto sia in chiave Champions. D'altronde alle porte c'è un mese di marzo molto impegnativo: tre partite di campionato con Lazio e Atalanta in casa e Torino in trasferta e poi il ritorno degli ottavi di coppa con l'Eintracht tra il 3 e il 19".