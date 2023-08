L'ipotesi di Gazzetta - Garcia ha esposto Cajuste a una figuraccia o ha calcolato rischio?

"Ndombelé, nella stagione scorsa, non è stato indimenticabile, ma ogni volta che rimpiazzava Anguissa o lo faceva rifiatare, si sentiva la sua presenza"

Si parla di Jens Cajuste sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che propone una doppia interpretazione sull'utilizzo dal primo minuto a Frosinone del nuovo arrivato: "Garcia probabilmente ha mal calibrato la condizione di Cajuste, fisica, ma anche tattica, cioè il livello di apprendimento dei meccanismi azzurri, e gli ha regalato una titolarità azzardata e, al momento, precoce, che lo ha esposto a una brutta figura. O, forse, no. Forse Garcia ha calcolato il rischio e ha pensato solamente a portare in condizione il più in fretta possibile il centrocampista svedese. Si cresce anche nella sofferenza.

Ndombelé, nella stagione scorsa, non è stato indimenticabile, ma ogni volta che rimpiazzava Anguissa o lo faceva rifiatare, si sentiva la sua presenza agonistica e la sua esperienza tattica. Partito il francese, tornato al Tottenham, il Napoli ha riconosciuto in Cajuste l’erede giusto e Garcia sta lavorando per portarlo in condizione al più presto