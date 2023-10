L'Italia regala sorrisi al Napoli: non era facile sopperire all'assenza di Osimhen

La via del gol italiana sta regalando qualche sorriso al Napoli. O almeno sta evitando qualche ulteriore delusione

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La via del gol italiana sta regalando qualche sorriso al Napoli. O almeno sta evitando qualche ulteriore delusione. Con Matteo Politano e Giacomo Raspadori la squadra azzurra ha trovato dei riferimenti in attacco che non era semplice creare con l’assenza, prolungata, di Victor Osimhen, indubbiamente il centravanti di riferimento e capocannoniere dello scorso torneo, vinto proprio dagli azzurri. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.