L'obiettivo di Conte: a Cagliari con i due nuovi acquisti subito titolari

Ieri ritorno in campo dopo la vittoria col Parma, oggi seduta doppia e anche domani possibile doppia. Così Conte prepara la squadra senza undici nazionali in vista della trasferta di Cagliari. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo dell'allenatore del Napoli è arrivare alla gara di domenica 15 settembre con Lukaku e Neres prontissimi per l'uso dal fischio d'inizio.