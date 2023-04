L'ultima idea del capitano: grigliata a Castel Volturno aspettando Inter-Lazio

Se il Napoli giocasse sabato, dove sarebbe la squadra per l'eventuale festa Scudetto il giorno dopo?

Se il Napoli giocasse sabato, dove sarebbe la squadra per l'eventuale festa Scudetto il giorno dopo? Come scrive il quotidiano Repubblica, c’è l’ipotesi di aprire lo stadio di Fuorigrotta, per un happening con i tifosi. Il piano B ipotizzato dal capitano è invece una grigliata sul campo del centro sportivo, che diventerebbe a quel punto l’epicentro della festa. Tutto sarà finalmente più chiaro da stamattina, con Spalletti che intanto non vuole distrazioni.