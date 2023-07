L'ultima idea di ADL: una partita per salutare Hamsik che lascia il calcio

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta pensando a un'amichevole per salutare Marek Hamsik che si ritira

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sta pensando a un'amichevole per salutare Marek Hamsik che si ritira. A Castel di Sangro, dal 28 luglio al 12 agosto, ci sono finestre libere in cui incastrare amichevoli e una si potrebbe dedicare a Marek, come si legge sull'edizione odierna del Corriere dello Sport, per salutarsi simbolicamente e sinceramente con un amico con il quale s’è costruito un sogno, realizzato poi dai suoi eredi.