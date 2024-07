Prima pagina L'Unione Sarda: "Il Cagliari vola in Valle d'Aosta aspettando Gaetano"

"Il Cagliari vola in Valle d'Aosta aspettando Gaetano", titola così in prima pagina l'edizione odierna de L'Unione Sarda. C'è grande speranza da parte dei rossoblu di poter riabbracciare, stavolta a titolo definitivo, il centrocampista del Napoli che ha performato alla grande gli scorsi sei mesi durante il prestito in Sardegna.

Il nuovo mister azzurro Antonio Conte ha infatti aperto alla cessione di Gianluca Gaetano, come riferito da Repubblica, e una delle principali interessate è proprio il Cagliari di Davide Nicola. È già stata imbastita una trattativa con i rossoblu, ma adesso bisogna verificarne gli sviluppi senza escludere un inserimento del Parma: il tecnico crociato Fabio Pecchia apprezza molto Gaetano avendolo già allenato alla Cremonese e spera di poterlo riportare alla sua corte.