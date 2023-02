L'uomo bionico, serial killer, eleganza sfarzosa e fisicità dominante: le pedine-chiave di Spalletti

Il Corriere dello Sport analizzando il successo contro l'Empoli si sofferma anche sulla macchina perfetta e le pedine-chiave di Luciano Spalletti

>Il Corriere dello Sport analizzando il successo contro l'Empoli si sofferma anche sulla macchina perfetta e le pedine-chiave di Luciano Spalletti: "The show must go on, ovunque si giochi, in Champions o in campionato, con una leggerezza che addolcisce l’aria e sparge quel senso d’allegria (in)controllabile ispirato da statistiche semplicemente mostruose: 65 punti, 21 vittorie, un uomo bionico (ch’è Lobotka), un serial killer delle area di rigore (ch’è Osimhen), una eleganza sfarzosa (in Zielinski e in Anguissa), una fisicità dominante (in Rrahmani e Kim), l’undicesimo successo in trasferta e mezz’ora in inferiorità anestetizzata prendendosi il pallone e tenendolo per sé in quel 54% di possesso che all’Empoli concede complessivamente due tiri nello specchio, tanto per non far addormentare Meret".