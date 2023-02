L'uomo mascherato colpisce ancora: quotidiani pazzi di Osimhen

Quale nuovo aggettivo si può trovare per questo fenomeno?





L'uomo mascherato colpisce ancora, e del resto "che martedì grasso sarebbe senza di lui?", come si chiede La Gazzetta dello Sport. Un gol, un rigore procurato, un'altra rete annullata per questione di centimetri.

Basta Victor Osimhen a tenere in apprensione la difesa dell'Eintracht e, come sottolinea Il Mattino, ad infestare gli incubi notturni di Buta e Tuta. Ventesimo centro stagionale, è devastante e incontenibile. Quale nuovo aggettivo si può trovare per questo fenomeno?

Tuttomercatoweb.com: 7

TuttoNapoli.net: 8

La Gazzetta dello Sport: 8

Corriere dello Sport: 8

Tuttosport: 7,5

Il Mattino: 8