La Cantera rinnova: pronti i nuovi accordi per Luperto e Gaetano

Di certo non sono stati i giovani i principali artefici della crisi che s'è abbattuta sul Napoli, sia in campo che nel clima attorno alla squadra. Sebastiano Luperto e Gianluca Gaetano hanno seguito il resto del gruppo, ma non sono in discussione. Anzi, secondo Il Mattino, sono praticamente soltanto da formalizzare i rinnovi di contratti fino al 30 giugno 2024. Per il centrocampista classe 2000, poi, potrebbero aprirsi le porte di un trasferimento in prestito, dal momento che fin qui non ha ancora trovato spazio agli ordini di Ancelotti.