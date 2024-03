La Champions ha già portato una cascata di soldi nelle casse del Napoli: ecco la cifra

Una vera e propria cascata di soldi che sono fondamentali per una società che si autofinanzia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha già portato a casa, al netto ovviamente degli incassi dello stadio Maradona, la cifra cospicua di 67 milioni di euro. Questo il bottino sin qui nelle casse del club azzurro, con l'edizione odierna di Repubblica che analizza come è stata raccolta questa cifra: "I primi 15 milioni sono stati garantiti dalla qualificazione alla Champions, poi ne sono arrivati altri 22 per il ranking degli ultimi anni, un vero e proprio punto di forza del Napoli di De Laurentiis. La vocazione europea è una costante dal 2010. Da allora gli azzurri si sono sempre qualificati e per questo motivo il presidente ha optato per il terzo allenatore della stagione ( Calzona) per non compromettere la possibilità di risalire in campionato.

Il Napoli ha poi incassato 6,8 milioni dalla prima parte del market pool ( basata sui risultati dell’ultima serie A che è stata conquistata dagli azzurri) e altri 3 sono garantiti dal numero di partite giocate in Champions. Il Napoli ha incassato altri 10 milioni per il cammino nel girone di Champions e altrettanti per aver centrato gli ottavi di finale. Il totale è facile da calcolare e in palio ci sono altri 10 milioni per la qualificazione ai quarti. Una vera e propria cascata di soldi che sono fondamentali per una società che si autofinanzia.