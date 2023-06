La Champions può giocare un ruolo fondamentale sul rinnovo di Osimhen: il motivo

Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro del bomber azzurro.

Victor Osimhen piace dovunque e il manager del calciatore valuta tutte le possibili soluzioni. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sul futuro del bomber azzurro.

"Il manager del centravanti, Roberto Calenda, che ascolta i termini della proposta di rinnovo e della valutazione del giocatore e poi li trasferisce a Osi. Punto. Il fatto che Victor piaccia ovunque, però, resta e non stupisce: è in cima con Haaland nel suo ruolo, del resto, e mezza Europa chic ha sete di gol. Elenco: Real, Psg e United vogliono e possono (Real e Psg sono anche in ballo con l’affaire Mbappé); il Bayern vorrebbe ma per policy ha un tetto oltre il quale non si spinge con gli investimenti; il Newcastle vorrebbe e potrebbe ma non parte in pole (diciamo); il Chelsea è fuori dalla corsa da un po’ e il Liverpool ha l’handicap importante di non disputare la prossima Champions (come i Blues). Gli azzurri - cioè il Napoli - invece la giocheranno: aspetto fondamentale".