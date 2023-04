La Champions vale oro: già incassati 78mln e ADL può arrivare a oltre 100mln, il dato

La musica della Champions non è soltanto un inno alla gloria. Le note della grande Europa portano ricchezza

Quote derivate dai premi Uefa. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, partecipare al torneo regala un gettone da 15 milioni, a cui sommare premi di risultato (quasi 3 milioni a vittoria, quasi 1 per il pareggio), bonus legati all’andamento degli anni passati, market pool e soprattutto il botteghino. Oltre a quanto è già stato incassato, le semifinaliste “vinceranno” 12 milioni e mezzo. E se si autorizzano altri sogni di gloria, eccone 15,5 per giocare la finale e 4,5 a chi alzerà la coppa.