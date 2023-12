La città risponde presente per uscire dalla crisi: Maradona sold-out per il Monza

Una folla d’amore per spingere il Napoli al riscatto nell’ultima sfida del 2023. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.

Il Napoli non se la sta passando benissimo, è sicuramente in crisi di risultati - ma anche di prestazioni - ma Napoli, intesa come città, risponde presente. La formazione di Walter Mazzarri venerdì avrà il sostegno incondizionato del suo pubblico.

Per la partita contro il Monza il Maradona, in un periodo in cui rientrano in città tanti “emigranti”, è già sold-out. Una folla d’amore per spingere il Napoli al riscatto nell’ultima sfida del 2023. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.