La Coppa Italia vale anche economicamente: ecco quanto può incassare chi la vince

vedi letture

Il Napoli si appresta a vivere la seconda notte di Coppa Italia della sua stagione. Dopo aver eliminato ai calci di rigore il Modena ai trentaduesimi di finale, al Maradona stasera arriva il Palermo. Antonio Conte punta molto su questa competizione, non partecipando alle coppe europee. E fare bene in Coppa Italia avrebbe anche un rendiconto economico niente male.

Come riferito da Il Mattino, infatti, arrivare in finale di Coppa garantirebbe al Napoli 5 milioni di euro. Dovesse addirittura vincerla, il club azzurro incasserebbe 7,6 milioni. Ma non è finita qui perché l’eventuale successo dà il passaggio per la Supercoppa la cui sola partecipazione corrisponde a un 1 milione e 600 mila euro di premio. Più 8 per chi la alza e 5 per chi arriva in finale. Chi vincerà la Coppa Italia, dunque, incasserà sicuramente oltre 9 milioni, più altri 8 se si dovesse vincere anche la Supercoppa, per arrivare alle porte dei 19.