La decisione di ADL per le trasferte di Verona e Berlino

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non lascia. Nessuno: raddoppia il suo impegno fisico

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non lascia. Nessuno: raddoppia il suo impegno fisico, quotidiano, ed è una presenza che l’allenatore e la squadra avvertiranno anche sabato. A Verona: domani il presidente viaggerà con il gruppo e sarà al fianco dei suoi in occasione della partita in programma alle 15 al Bentegodi con l’Hellas. E poi farà lo stesso martedì a Berlino, in Germania, in occasione della sfida con l’Union valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions. Lo scrive il Corriere dello Sport.