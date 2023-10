La filosofia di Simeone: che siano 5' o 90' in campo anche l'ultima stilla di sudore

Perché finora Rudi Garcia ha sempre scelto il Cholito per sostituire il cannoniere nigeriano

© foto di www.imagephotoagency.it

Giovanni Simeone è pronto a giocarsi le sue carte a Verona, dove verosimilmente sarà titolare al posto dell'infortunato Osimhen. Lo scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Questo ragazzo dal sorriso gentile, in campo è una forza della natura mettendoci sempre anche l’ultima stilla di sudore, in 5 o 90 minuti poco cambia. Sempre con l’acceleratore a tavoletta. Difficile trovare un centravanti “gran riserva” migliore in tutta la Serie A.

E ora, con l’infortunio di Victor Osimhen, per l’argentino si crea una di quelle occasioni che di solito non si lascia sfuggire. Contro il Verona sarà con ogni probabilità lui il titolare al centro dell’attacco. Perché finora Rudi Garcia ha sempre scelto il Cholito per sostituire il cannoniere nigeriano. Perché, anche se con caratteristiche diverse, può proporre movimenti simili a quelli di Victor".