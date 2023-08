La furia di Allegri negli spogliatoi: "Ma cosa si lamentano?! C’erano due rigori per noi!"

Queste le incredibili parole di Massimiliano Allegri, dopo Juventus-Bologna, riportate da Tuttosport.

"Ma cosa si lamentano! Che c’erano due rigori prima per noi!". Queste le incredibili parole di Massimiliano Allegri, dopo Juventus-Bologna, riportate da Tuttosport.

Secondo alcune indiscrezioni, la rabbia sarebbe montata anche e soprattutto per quanto successo a fine partita, per la forma e la tempistica. Qualcuno sostiene che Allegri non abbia apprezzato l’intervento dell’AD del Bologna Fenucci e pure il fatto che abbia parlato per primo, protestando per l’arbitraggio della partita. «Ma cosa si lamentano! Che c’erano due rigori prima per noi!», avrebbe esclamato Allegri, alterandosi visibilmente.