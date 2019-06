La Gazzetta e il 4-2-3-1 senza Allan: "È destinato alla cessione"

Il Napoli di Carlo Ancelotti è pronto a passare dal 4-4-2 al 4-2-3-1, più funzionale ad giocatori già in rosa e ai possibili nuovi innesti come James Rodriguez secondo la Gazzetta dello Sport. Si prefigura, quindi, un centrocampo a due. La rosea pubblica la possibile formazione azzurra nel 4-2-3-1. La mediana titolare sarebbe formata da Zielinski e Fabian, cercati dall’Inter ma dichiarati incedibili da Aurelio De Laurentiis. Non ci sarebbe così posto per Allan che secondo la Gazzetta è “destinato alla cessione”.