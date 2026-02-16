La Juve ora rischia, Cds: "Occhio alle sanzioni per le parole nel tunnel"

vedi letture

Quello che è accaduto nel tunnel, aggravato dalle dichiarazioni post partita, avrà uno strascico dal Giudice Sportivo. Si parla chiaramente dell'intervallo di Inter-Juve sul Corriere dello Sport oggi in edicola.

"La reazione dell’amministratore delegato Comolli, che tenta il faccia a faccia con La Penna ma viene fermato da Spalletti, che spinge via anche Chiellini (le immagini sono immediatamente circolate sul web) è finita non solo sul referto dell’arbitro (che si annuncia particolarmente corposo), ma anche in quello della Procura federale, i cui rappresentanti erano presenti sul posto e avrebbero descritto minuziosamente tutto ciò che è successo. Non è difficile immaginare che ci saranno sanzioni particolarmente pesanti nei confronti dei dirigenti bianconeri".