La Juve Stabia torna in B, il tifoso Quagliarella sottoscrive l'abbonamento allo stadio

"Al cuor non si comanda" dice un vecchio adagio popolare. Un proverbio a cui non si è sottratto neanche Fabio Quagliarella, capitano e centravanti della Sampdoria. Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, il numero 27 blucerchiato non ha resistito al richiamo di casa sua, Castellammare di Stabia, tanto da decidere di fare l'abbonamento per le gare interne della Juve Stabia neo promossa in Serie B.