La lista de Il Roma per la panchina: non c'è Italiano

A meno di colpi di scena (che non sono esclusi) del presidente, i profili accostati al Napoli sono sempre gli stessi. Sull'edizione odierna de Il Roma si fa il punti sui possibili candidati per sedere sulla panchina del Napoli: "Antonio Conte, Stefano Pioli e Gian Piero Gasperini. L’ordine naturalmente è sparso. Fare un borsino in questo momento è impossibile. Di sicuro ognuno dei tre potrebbe essere l’ideale per la panchina azzurra. Hanno tutti una grande esperienza e sanno come ripartire da zero.

Il salentino è un maestro nella rinascita delle squadre. Ma pure il parmense sa costruire così come Gasp. Da Bergamo fanno sapere che non è certo un rinnovo con la Dea. A prescindere da cosa accadrà entro la fine della stagione, il trainer nerazzurro vuole aspettare. È una vita che allena l’Atalanta e vorrebbe cambiare provando delle emozioni diverse in un’altra piazza. Dove potrebbe diventare un idolo indiscusso nel caso in cui dovesse conquistare dei grandi obiettivi. Come detto, Conte aspetta solo una chiamata da De Laurentiis. Pioli si libererà al termine del torneo di Serie A e sarebbe ben lieto di rientrare dalla porta principale del Napoli. Così come Gasperini. A don Aurelio l’ardua sentenza".