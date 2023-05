La lista degli incedibili: ci sono Kvara e Lobo, per Osimhen solo offerte indecenti

"Napoli, Lobotka e Kvara incedibili. Kim e Osimhen via per offerte indecenti" scrive Il Mattino.

"Napoli, Lobotka e Kvara incedibili. Kim e Osimhen via per offerte indecenti" scrive Il Mattino. Il Napoli, in attesa di sciogliere il nodo allenatore, riflette sul futuro dei big. De Laurentiis e i suoi sembrano avere le idee chiare: Kim e Osimhen partiranno soltanto a fronte di offerte "indecenti" e il Napoli alzerà il muro per il regista slovacco Lobotka e per la stella georgiana Kvaratskhelia.