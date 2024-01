La lista incredibile degli assenti per la Lazio: una squadra intera in 'poltrona'

Sul Corriere dello Sport si fa la conta degli assenti in casa Napoli per la trasferta sul campo della Lazio

C’è una squadra (o quasi) che osserverà dalla poltrona di casa, imprecando al vento, poi ce n’è un’altra, e bisognerà combinarla a modo, che ci proverà: ma il problema, stavolta, non è il modulo, ovvio. Sul Corriere dello Sport si fa la conta degli assenti in casa Napoli per la trasferta sul campo della Lazio: "In pratica, si fa prima (o quasi) a contare i presenti degli assenti, che sono nove e rischiano di diventare dieci, perché bisognerà pure intendersi su Zielinski: ma in breve, non ci saranno un portiere (Meret), due difensori (Olivera e Natan); tre centrocampisti (Anguissa, Cajuste e Traore) e tre attaccanti (Kvara, Simeone e Osimhen).

E comunque una chiacchierata con il medico, Walter Mazzarri dovrà farsela per capire come stia Mazzocchi, che si è dovuto arrendere ai crampi, e pure come se la passa Mario Rui, che ha dovuto rinunciare alla maglia da titolare perché i 90’ non li avrebbe potuti reggere per colpa delle vesciche. Con i due esterni è una cosa, senza uno ne diventa un’altra".