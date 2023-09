La media gol pazzesca di Osimhen tra Napoli e Nigeria

Lo score diventa ancora più importante aggiungendo la sfida in Nazionale

Un gol ogni 59 minuti: questa la spaventosa media di Victor Osimhen in questo avvio di stagione tra campionato e nazionale. Lo sottolinea il Corriere del Mezzogiorno: "In quest’annata la lotta per il titolo da capocannoniere sarà probabilmente più intensa e serrata, Lautaro Martinez e Giroud, infatti, in questo momento sono davanti a Victor rispettivamente con cinque e quattro gol.

La media di Osimhen è impressionante, considerando solo il Napoli viaggia ad uno a partita, con tre gol in 261 minuti, quindi uno ogni 87. Lo score diventa ancora più importante aggiungendo la sfida in Nazionale, praticamente in quattro gare ufficiali disputate ha segnato sei reti, una ogni 59 minuti circa.